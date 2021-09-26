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В Росгидромете сообщили о погоде в Москве на неделе с 27 сентября

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В Росгидромете сообщили о погоде в Москве на неделе с 27 сентября
фото: pixabay.com

Первые два рабочих дня новой недели в столичном регионе ожидаются дождливыми. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, что до вторника, 28 сентября, идёт влияние циклона.

По его прогнозу, ожидается пасмурная погода, с небольшим дождиком, ветер будет дуть северный.

Температура воздуха немного выше нормы. По прогнозу синоптиков, в среду, 29 сентября, ожидается рост давления. Осадки прекратятся. В ночь на среду температура воздуха может понизиться до 0 градусов. Местами будут туманы. Днём в среду потеплее - до +10…+12 градусов. Как отметил Цыганков, дни будут довольно теплые, а ночи - прохладные.

В четверг днем воздух прогреется до +14 °С, а в пятницу и в субботу — +10…+15 °С.

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