В Росгидромете сообщили о погоде в Москве на неделе с 27 сентября
26 сентября 2021, 19:46
Первые два рабочих дня новой недели в столичном регионе ожидаются дождливыми. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, что до вторника, 28 сентября, идёт влияние циклона.
По его прогнозу, ожидается пасмурная погода, с небольшим дождиком, ветер будет дуть северный.
Температура воздуха немного выше нормы. По прогнозу синоптиков, в среду, 29 сентября, ожидается рост давления. Осадки прекратятся. В ночь на среду температура воздуха может понизиться до 0 градусов. Местами будут туманы. Днём в среду потеплее - до +10…+12 градусов. Как отметил Цыганков, дни будут довольно теплые, а ночи - прохладные.
В четверг днем воздух прогреется до +14 °С, а в пятницу и в субботу — +10…+15 °С.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.