У латвийцев просят денег на освещение памятника Свободы

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26 сентября 2021, 19:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Через 55 дней Латвия отметит День Рождения! Разумеется, главный символ страны – Памятник Свободы (Милда) засияет огнями… Если латвийцы помогут.



Главный символ Латвии, который дорог каждому латвийцу – Памятник Свободы. Большой ценой досталась свобода латышам. И в День Рождения страны многие придут возложить цветы к Памятнику Свободы.



Я не знаю ни одного человека, который бы не хотел, чтобы Милда сияла огнями в такой памятный день! Памятник Свободы – символ независимости, свободы и победы.



Но все опять, простите, не слава Богу: все упирается в деньги! Дело в том, что в темное время суток Памятник Свободы будут освещать прожекторы. Но стоимость проекта – около 350 тысяч евро. Из них 70 тысяч пожертвовали жители страны и патриоты Латвии за рубежом.



«Мы бы очень хотели собрать еще 25 тысяч евро. На эти деньги нужно купить два специальных прожектора, которые будут освещать звезды памятника. Нам нужно купить еще флагштоки и флаги», - рассказал член правления Фонда освещения Памятника Свободы Сандис Бертайтис.



Понятно, что оставшиеся деньги должны пожертвовать латвийцы. Кто желает, разумеется.



Простите, господа хорошие, но мне не совсем ясно, а правительство и нацпатриоты Латвии, которые живут в стране, разве не смогут «пожертвовать» 25 тысяч? Это такие огромные деньги для независимого государства, чтобы достойно закончить проект для освещения святыни?



Если мне память не изменяет, то пару дней назад министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что «за 100 тысяч евро завершится подсчет ущерба, нанесенного Латвии оккупацией СССР».



Эти подсчеты идут уже практически со Дня Независимости страны! И вновь еще 100 «штук». Посчитано, рассчитано, пересчитано и от «мертвого осла уши», а все «списываются» деньги и списываются! Так почему же не выделить 25 тысяч евро на святыню?



Мне могут возразить, мол, патриоты из-за границы помогают, а вот вы тут… рассуждаете! Отвечу! Ностальгия всегда была в чести! Если нацпатриоты живут за границей, то какие же они нацпатриоты? Патриот тот, кто и в праздник, и в горе разделяет судьбу своего государства! Примеров в истории много! А быть нацпатриотом из-за «бугра» - дело не хитрое!



Еще актуальный вопрос: куда деньги-то нести? Кому нести? Я так понимаю, что (в первую очередь) деньги должны «жертвовать» неграждане! А как иначе? Они же больше всех права и свободу приобрели в Латвии! И совсем неважно, что тут родились! Платите, раз не латыши! Это «входной билет» на проживание в Латвии!



А, что же думают по этому поводу латвийцы?



Мнение из социальных сетей!!!



«Я так понимаю, что на вечную боль и художества латышского народа тратит государство огромные суммы, а денег на исторический памятник из бюджета нет? Куда деньги нести? Да в любой карман латышских депутатов!»



«Просто позор! Мнят себя крутыми, независимыми, а позорятся на весь мир! Даже на памятник денег нет. Так «сбросьтесь», господа правители, а не дерите простых людей, которые вам наработали на зарплату»



«У этой страны нет будущего! Нет! Вы этого не понимаете?»



«Символ независимости. А где она в Латвии?»



«А чего так скромненько? Просили уж бы 2 «лимона». У простых «хуторян», которые понятия не имеют, что такое интеллигентность, жаба задушила из-под подушки деньги достать?»



«У нас только символ свободы есть! А где же сама свобода?»



А вот у меня еще один «приземленный» вопрос: а кто электричество оплачивать будет? Опять малоимущие или неграждане? Простите!!!! Есть же нацпатриоты из-за рубежа!

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