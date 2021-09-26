Cупруга главы СУ СК Пермского края Сергея Сарапульцева рассказала о последнем разговоре с мужем перед его смертью

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26 сентября 2021, 18:58 Источник: 59.ru

Сергей Сарапульцев, фото СКР

В Перми в субботу проводили в последний путь главу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Проститься с Сарапульцевым, который ушел из жизни по своей воле, пришли его родные люди, друзья и коллеги.

Коллектив регионального СУ СКР скорбит по поводу смерти руководителя. Его вспоминают как замечательного человека, ответственного и компетентного руководителя, который более 18 лет посвятил службе в органах прокуратуры и СКР.

"Вся его жизнь была подчинена делу, которому он был безгранично предан. Исполняя служебный долг, Сергей Юрьевич всегда отдавал свои силы, знания и опыт порученному делу. Его отличали добросовестность, порядочность, требовательность к себе и другим, проницательность и принципиальность, высокий профессионализм и чуткость к человеческому горю",- говорят коллеги Сарапульцева.

В СМИ появилось несколько версий самоубийства полковника юстиции.

В тот день в Перми глава СКР Александр Бастрыкин провел совещание по делу о стрельбе в университете.

"Коммерсантъ" написал о предсмертной записке, в которой Сарапульцев написал: "Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и невольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня, раба твоего недостойного".

Супруга Сарапульцева Ольга сказала о муже, что был добрейшим человеком и сильным мужчиной.

По словам вдовы, после совещания по делу о гибели студентов, он сказал, что всё хорошо прошло. "Но он пришел абсолютно другим Сергеем. Каким-то поникшим, с маленькими плечами, хотя он спортивный мужчина. Сказал мне: «Прости меня»",- рассказала Ольга Сарапульцева.

"Он был сильный, что-то сломалось у него внутри. Видимо, он уже не смог. Это с ним что-то сделали. ...иногда на него были такие наезды, его просто добило. Но он как раз не сдался. ... Такой порядочный, честный человек. В наше время таких не очень любят",- сказала женщина.

Много хороших слов о Сарапульцеве сказала на прощании экс-руководитель СУ СКР Прикамья Марина Заббарова. "Мы потеряли одного из лучших следователей, которых я знала в своей жизни за 42 года работы",- сказала она.

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