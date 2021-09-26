По данным МЧС, тела троих погибших туристов спустили с вершины Эльбруса

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26 сентября 2021, 18:36 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В МЧС РФ в воскресенье сообщили, что тела троих погибших туристов спустили с вершины Эльбруса. По словам спасателей, в 16:10 тела погибших альпинистов спустили на высоту 5 100 метров, далее транспортировка проводится с помощью транспортного средства на гусеничном ходу.

Как говорилось в сообщении МЧС, сигнал о происшествии поступил вечером 23 сентября. На горе Эльбрус, на высоте 5,4 тыс. метров, группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Оперативно на помощь выдвинулись спасатели МЧС России. Специалисты работали в сложнейших условиях: порывы ветра достигали 40-70 м/с при температуре воздуха -20°C и мокром снеге, видимость не превышала 1 метра.

В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек. Спустить с горы смогли тела двух погибших. Спуск тел троих погибших был отложен из-за непогоды. К сожалению, 5 человек погибло.

Всего в поиске участвовали 69 специалистов и 16 единиц техники.

По предварительным данным, причиной гибели альпинистов стало переохлаждение. 14 человек были найдены живыми и эвакуированы спасателями. 11 туристов госпитализированы.

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