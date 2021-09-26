Песков об охране президента на отдыхе: Безопасностью Путина занимаются постоянно те, кому это положено

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26 сентября 2021, 17:46

В. Путин, отпуск в Сибири, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября немного отдохнул, провел короткий отпуск в Сибири.

Путин вместе с главой Минобороны находились недалеко от Саяно-Шушенского заповедника.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопросы об отдыхе Путина в Сибири в эфире телеканала "Россия-1" журналиста Владимира Соловьева.

Телеведущий заинтересовался охраной главы государства в отпуске. По словам Пескова, безопасность президента на отдыхе в тайге обеспечивается должным образом.

Как отметил пресс-секретарь, "дикая природа есть дикая природа, ее никто не может обуздать". По словам Пескова, во время отпуска Путин и Шойгу встречались с руководителем Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым, они давно знакомы и каждый раз при приезде президента в Сибирь встречаются. Киселев рассказывает о новостях в заповеднике, показывает материалы фотоловушек.

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