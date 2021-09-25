В Подмосковье нашли снаряд времен ВОВ

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25 сентября 2021, 20:17

фото: pixabay

В подмосковной деревне Аксеново Волоколамского городского округа был найден снаряд времен ВОВ, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Место происшествия было оцеплено стражами порядка. Уточняется, что здоровью местного населения ничего не угрожает. Снаряд собираются уничтожить в понедельник силами Минобороны, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Еще один боеприпас времен войны был найден в деревне Чепчиха Солнечногорского округа.

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