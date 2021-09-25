Психотерапевт Александр Полеев дал совет, как вести себя при встрече с человеком в состоянии психического расстройства

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25 сентября 2021, 20:00 Источник: Говорит Москва

Александр Полеев, фото из соцсети "Фейсбук"

Заметив подозрительного человека на улице или в общественном месте, нужно сразу от него отойти подальше и вызвать полицию. Александр Полеев, психотерапевт, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа дал советы, как вести себя при встрече с душевнобольным гражданином.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Полеев рассказал, что если пришлось начать диалог с таким человеком, то разговор нужно заканчивать, уходить под каким-то предлогом и вызывать полицию и скорую.

Специалист пояснил, что человек, находящийся в состоянии обострения, не отвечает за свои действия, и любое, даже самое безобидное слово может у него вызвать сильную агрессию. «От таких людей надо бежать. Словами его не успокоишь, это не психогенное расстройство, это органическое расстройство» посоветовал Полеев. Как он пояснил, в мозгу душевнобольного человека "происходят определённые физиологические процессы".

Он подчеркнул, что особенно осторожным нужно быть в большом городе.

В Москве в субботу в магазине на Каргопольской улице мужчина, одетый в женское платье, напал с топором на людей. Пострадали два человека. Нападавший задержан, им оказался 48-летний Дмитрий Соренков. В 2003 году мужчина был судим за убийство, его признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу, сообщает Telegram-канал «112».

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