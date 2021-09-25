Эксперты: почему в России дорожает шаурма

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25 сентября 2021, 19:58

фото: pixabay

Стоимость шаурмы с начала года выросла в России на 8%. Специалисты рассказали, как обстоят дела со стоимостью этого блюда в Московской области и как не прогадать с качеством продукта.

Эксперты отметили, что средняя цена на шаурму в России составляет 166 руб. В Москве она стоит дешевле

(162 руб.), чем в Санкт-Петербурге (183 руб.) и по стране в целом, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Так, продавец фастфуда из Красногорска объяснил подорожание тем, что выросли цены на мясо: "курица за год выросла в цене на 8,1%, говядина – на 15%, а свинина – на 20%".

"Регулярно проводятся внеплановые проверки в отношении предприятий общественного питания, изготовляющих и реализующих шаурму. Общими нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются: отсутствие маркировки на разделочном инвентаре, отсутствие системы внутреннего водопровода и канализации, общий стол и для сырых, и для готовых пищевых продуктов, отсутствие полной информации об организации на вывеске", – отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Московской области.

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