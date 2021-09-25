Глава КБР Казбек Коков предложил ужесточить требования к правилам восхождений на Эльбрус

Аргументы Недели → Общество 13+

25 сентября 2021, 18:03

К. Коков на встрече со спасателями, фото: vk.com

Глава Кабардино–Балкарской Республики Казбек Коков в субботу на встрече в Терсколе с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России предложил ужесточить требования к правилам восхождений на Эльбрус.

В КБР возбуждено уголовное дело по факту смерти пятерых человек, совершавших восхождение на гору в составе организованной группы. 14 туристов спасли сотрудники высокогорного поисково-спасательного отряда. Тела погибших с горы еще не спустили. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Коков поблагодарил спасателей, участвовавших в масштабной операции на Эльбрусе, за работу, профессионализм, самоотверженность и личное мужество при спасении людей.

На совещании обсудили причины инцидента и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья.

Коков поручил сформировать специальную рабочую группу для подготовки предложений.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости