Глава КБР Казбек Коков предложил ужесточить требования к правилам восхождений на Эльбрус

Глава Кабардино–Балкарской Республики Казбек Коков в субботу на встрече в Терсколе с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России предложил ужесточить требования к правилам восхождений на Эльбрус.
В КБР возбуждено уголовное дело по факту смерти пятерых человек, совершавших восхождение на гору в составе организованной группы. 14 туристов спасли сотрудники высокогорного поисково-спасательного отряда. Тела погибших с горы еще не спустили. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Коков поблагодарил спасателей, участвовавших в масштабной операции на Эльбрусе, за работу, профессионализм, самоотверженность и личное мужество при спасении людей.
На совещании обсудили причины инцидента и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья.
Коков поручил сформировать специальную рабочую группу для подготовки предложений.
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