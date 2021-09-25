Школа «Самбо-70» отметила 50-летний юбилей в Государственном Кремлевском дворце

Аргументы Недели → Общество 13+

25 сентября 2021, 15:40 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: личный архив

24 сентября в Государственном Кремлевском дворце прошел праздничный концерт, посвященный 50-летию легендарной школы «Самбо-70», которая за полвека подготовила более 40 000 спортсменов среди которых 94 заслуженных мастера спорта России, 235 мастеров спорта международного класса, более 1 200 мастеров спорта России и СССР. Провела церемонию, в паре с ринг-анонсером Александром Белым, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

На юбилейном мероприятии почетным гостям, друзьям, учащимся и выпускникам школы представили программу, посвященную неповторимой истории «Самбо-70», ее традициям и личностям, а также зачитали поздравление президента РФ Владимира Путина и Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.



Самым запоминающимся моментом вечера стала клятва верности школе и Родине сотни юных воспитанников «Самбо-70», принесших ее прямо на сцене Государственного Кремлевского дворца.



В своих клятвах новоявленные ученики центра спорта и образования обещают нести звание воспитанника школы и гражданина гордо, и всегда держат свое слово.



«Меня переполняет волнение, для меня огромная честь принимать клятву на самой главной государственной сцене нашей страны в Кремлевском дворце, – сказал на торжестве руководитель «Самбо-70» Ренат ЛАЙШЕВ. – Вспоминая тот маленький клуб, который у нас был, и перелистывая десятилетия, мы сегодня оказываемся в абсолютно новой школе, которую знает весь мир. Я хочу поблагодарить всех: наших наставников, тренеров, учителей, обслуживающий персонал. От имени всего «Самбо-70» поблагодарить президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, Правительство Москвы, Правительство России, Министерство спорта и Москомспорт за то, сколько они сделали и делают для нас. И конечно же, я хочу сказать спасибо моим верным друзьям и товарищам — нашим выпускникам, которые приходят к нам на помощь в самую трудную минуту. Низкий вам поклон. Во славу нашего великого города Москвы. Во славу нашей страны России. С праздником, друзья!»





«Центр спорта и образования «Самбо-70» Департамента спорта города Москвы – ведущее учреждение спортивной направленности в столице. Школа была основана заслуженным мастером спорта и тренером СССР Давидом Львовичем Рудманом в 1970 году, а сегодня в ней занимаются 25 видами спорта 16 000 учеников, представляющих российский спорт на мировой арене из года в год. Среди воспитанников «Самбо-70» множество победителей и призеров Олимпийских игр, например, Евгения Медведева, Алина Загитова, Юлия Липницкая, Виктория Листунова, Мария Пасека, Дарья Спиридонова, Александр Михайлин, Дмитрий Носов и Седа Тутхалян.





При этом главная особенность школы «Самбо-70» заключается в уникальной методике симбиоза тренировочного и образовательного процессов. Более 1 100 детей каждый год получают среднее образование в Центре спорта и образования, работая и с тренерами, и с учителями в тесной связи. Так за полвека работы школа воспитала 118 золотых и 19 серебряных медалистов. А филиалы «Самбо-70» открыты более чем в 70 городах России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости