Ив Монтан и Симона Синьоре: «Смысл имеет только любовь»

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25 сентября 2021, 13:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

В Париже есть кладбище Пер–Лашез, где нашли вечный покой, дорогие для каждого француза, сердца Ив Монтана и Симоны Синьоры. Здесь частенько можно увидеть влюбленных, которые в почтительном молчании стоят у легендарной могилы и мысленно просят о вечной любви… О тех чувствах, которые пронесли через всю жизнь Ив и Симона.



5 августа 1962 года Симона Синьоре обедала с друзьями в ресторане. Он приятного общения ее отвлек гарсон: «Извините, мадам, но вас к телефону». Подняв телефонную трубку, она не сразу узнала убитый голос своего мужа: «Сегодня умерла Мэрилин Монро». Повисло тяжкое молчание… Симона понимала, что вряд ли чем-то сможет утешить Ива, но все же нашла в себе силы произнести: «Если бы она только знала, как мало я ее ненавидела». Вернувшись за столик, она заказала себе большую порцию виски. Симона пила и уже не слышала о чем говорят друзья. Она думала о том, что жизнь быстротечна и порой жестока. Когда в ее жизни появилась Монро? Но, увы, Синьоре не могла вспомнить этого момента! Но она прекрасно помнила, как познакомилась со своим Ивом.



СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ.



Они познакомились, когда им было за 30-ть. У нее были прекрасные роли в кино и любимый муж Иво Аллегре. У него – страстный роман с «французским воробышком» Эдит Пиаф и слава популярного шансонье «Мулен Руж». Но, в тот самый день, судьба словно толкнула их навстречу друг другу. «Посреди двора, окруженная голубями, стоит молодая женщина,- напишет потом Монтан.- У нее прелестные светлые волосы. Она улыбается точь-в-точь, как девушки с полотен итальянских мастеров. Я знаю, что ее зовут Симона Синьоре. Я не видел ее фильмы, но я точно знаю, что сейчас подойду к ней и скажу два-три слова. Скажу и она повернется ко мне. Это счастливый день! Когда я его вспоминаю, то передо мной возникают светлые волосы, блики солнца и голуби. Когда Симона повернулась ко мне, то я понял, что иду к ней».



Любовь вспыхнула мгновенно. Четыре дня напролет они гуляли по городу: сидели в кафе, пили на улицах белое вино и не могли наговориться. На пятый день Монтан сделал предложение Симоне. «Сердце мое разрывалось на части. Надо было сильно любить, чтобы ринуться в это путешествие»,- вспоминала Синьоре. Она решилась: объяснилась с мужем, собрала вещи, забрала маленькую дочку Катрин и переехала в квартиру Ива.



«НАМ НРАВИЛОСЬ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА».



Семейная жизнь напоминала сказку. Симона полностью растворилась в муже: она заботилась, чтобы у любимого всегда была чистая рубашка и теплый ужин. Все свое время она проводила за кулисами сцены, где выступал ее Ив. Симона научилась вязать, и шею Монтана на гастролях всегда укутывал красивый шарф, связанный ее руками.



По иронии судьбы Монтан был не только тезкой ее первого мужа, но даже родился с ним в один день. На этом сходство между ними заканчивалось. Монтан отличался страстным и безудержным темпераментом. Недаром его называли – «динамит на сцене»! Он родился в бедной итальянской семье, где было принято громко выяснять отношения. Даже псевдоним «Монтан» он взял в память о детстве. Мама часто звала его домой: «Ivo monta!», что означало «Иво, поднимайся!»



Популярность Монтана росла с каждым днем. Рецензии в газетах были прекрасные: «Когда поет Ив Монтан, чувствуешь, как стучит его сердце». Волнительно стучало и сердце Симоны, которая всегда сидела в восьмом ряду на концертах мужа.



В одном из интервью Симона призналась: «В Париже Монтан был Монтаном, я была я. В других странах я была женой Монтана, а в Нью-Йорке к нему относились как к мужу известной актрисы. Но нам просто нравилось любить друг друга. И мы не обращали внимания на мелочи».



Симона не могла ни дня прожить без Монтана. Собирая его чемоданы она… плакала. Ей трудно было вынести «гастрольную» разлуку. Она даже могла отменить съемки, если ей они мешали поехать с мужем в турне. Она, которой рукоплескали зрители Америке, Британии, Японии, Франции, не думала о своей карьере. Наоборот, ее волновал вопрос: «А что скажет Ив о моем успехе? Не станет ли он ревновать меня к славе?»



Сам Ив смотрел на такие отношения иначе. Любовь – вещь прекрасная, но когда твоя жена рыдает перед твоим отъездом, то это начинает немного утомлять. Да, он гордится Симоной, как актрисой и женщиной, но зачем ей отказываться от прекрасных ролей? Почему вместо съемок она постоянно сидит у него на репетициях? И Монтан не выдержал: «Чем ты тут занимаешься?- воскликнул он прямо на репетиции, раздраженно глядя на жену. - Сидишь и вяжешь? Ты не снимаешься, потому что тебя не приглашают!»





Это было жестоко. Это был удар для Симоны. Она молча встала и ушла. Придя домой, актриса позвонила режиссеру. «Я согласна на роль. Завтра же подписываем контракт,- сухо сказала она». Сложно не согласится, что шоковая терапия приносит хорошие плоды. Прекрасная Симона Синьоре вернулась в кино!



БЛОНДИНКА МОНРО.



Не зря народная мудрость гласит: не купи дом, а купи соседа. Симона и Ив купили дом на бульваре Сансет – в районе, излюбленном голливудскими звездами. Они поселились в доме под номером двадцать один, а рядышком был номер…. «20»… Именно там и проживала сексуальная блондинка Мерилин Монро. Она «запала» на Монтана. Он же ей напоминал бывшего мужа Джо ди Маджио.



Монро должна была сниматься в картине «Давай займемся любовью» в главной роли. Но капризная дива поставила одно условие – партнером будет только Ив Монтан! Продюсерам фильма пришлось уступить. Для Ив Монтана это, несомненно, был шаг в карьере, а вот для его супруги…



Самая сексуальная блондинка распускала гадкие слухи: она утверждала, что Монтан женился на Симоне ради карьеры, что она некрасивая и злая. А уж когда Симоне вручила «Оскара», то американка просто взбесилась! У соперницы было все: награды, серьезные роли, любимый муж…



Они проводили часто вместе время: французская пара и Мерилин с Артуром Миллером. В компании Монро была сама любезность, а вот в мечтах желала только Монтана. И случай такой ей представился! Симоне предложили съемки в Италии и она уехала, а Миллер, как обычно, писал сценарии и ничего не замечал. Разумеется, Мерилин добилась своего – перед ее чарами Ив не смог устоять! Однако и съемки и жизнь по соседству закончилась. Для Монтана романчик с Монро – эпизод! У него есть любимая Симона!



Любовница блондинка закатывает Монтану скандал! Как он смеет ее оставить? Она даже цепляется за его ноги, когда он уходит от нее. Иву неприятна эта женщина! Он бросает ей в гневе, что никогда не уйдет от Симоны!



Монтан уезжает из Америки в Париж. Но Симона уже прекрасно осведомлена об интрижках мужа! И даже после бурного скандала и примирения Ив чувствовал: его жена оскорблена больше, чем хочет показать. На словах они помирились, но обида продолжает грызть Симону.



Симона Синьоре смогла взять себя в руки. На одной чаше – десять лет с любимым, а на другой – измена. Симона так и не смогла окончательно простить Ива. Нет, она не ненавидела Монро… Она ее презирала. Внешнее в их семье все было в порядке: они жили вместе, обедали, сидели у горящего камина. Однако огонь в очаге был живым, в отличии их собственного. Не потому ли Симона ушла из жизни в возрасте 64-х лет – еще не старой, но сильно выгоревшей изнутри?



Говорят, что время лечит, но оно не смогло вылечить разбитое сердце. Симона до конца дней любила своего Ива: вязала ему носки, готовила теплый ужин, целовала перед сном. Но внутри у нее что-то сломалось. Сломалось безвозвратно! Она долго старалась держать себя в форме: снималась, занималась спортом, много читала. Но делала все это по инерции, через силу. Она начала пить… Но алкоголь не приносил ей успокоения…



Незадолго до смерти Симона призналась подруге: «Я так люблю этого парня! Без него жизнь – пустота!» Они прожили, как в русских народных сказках, «тридцать лет и три года».



ЖИЗНЬ БЕЗ НЕЕ.



После ее кончины Монтан «не затосковал»… Он продолжает петь, сниматься в кино, заводить романы и даже стал отцом в 67 лет: молоденькая секретарша родила ему сына Валентина, в котором он не чаял души. И все-таки… Однажды кто-то из журналистов задал вопрос: «Что в вашей жизни не сбылось?» - «Я хотел умереть раньше Симоны» - не задумываясь ответил Монтан. И попытался спрятать в беспомощной улыбке слезы…





Певец, актер Ив Монтан умер от сердечного приступа прямо на съемочной площадке.



Похоронили Иво рядом с могилой Симоны на кладбище Пер – Лашез – как завещал певец. Они теперь всегда рядом, как хотела она. Они и после смерти излучают любовь… Даже через холод гранита. Ведь чувствам не ведомы мгла и тлен…

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