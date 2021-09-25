Сатурн - хозяин времени

Аргументы Недели → Общество 13+

25 сентября 2021, 13:24 Екатерина Максимова,

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Если добряк и вдохновитель Юпитер, о котором мы говорили в прошлый раз, заведует пространством, то строгий судья Сатурн управляет совершенно непостижимой субстанцией – временем. Ведь что нас ограничивает в этом подлунном мире больше всего и при этом придает всему форму? Правильно, секунды, минуты, часы…. Мы все во власти секундной стрелки.

Не будь времени, мы жили бы вечно и не старели. Но тогда мы были бы абсолютно пассивны, именно эти ограничения гонят нас вперед, нам надо успеть прожить каждый день и нам надо успеть осуществить все намеченное в своей жизни. Поэтому по праву это небесное тело считается символом ограничений, дисциплины и ответственности. «Мы в ответе, за то, как проходим свой путь»,- именно это нам каждый день нашептывает Сатурн. Эта планета, как и Юпитер, называется социальной, потому что ее положение в определенном созвездии влияет уже не на одного человека, а на группу людей. Сатурн живет в каждом знаке приблизительно 2, 5 года и у людей, родившихся в этом промежутке, будет одинаковое положение этой планеты и соответственно схожее отношение к дисциплине, долгу, чувству формы.

Сатурн - «господин оформитель». Он дает всему костяк, хребет, каркас, он естественный сигнификатор всего застывшего, замороженного, высокого, сформированного, непоколебимого, как скала. Именно поэтому его считают покровителем любого социального достижения, успехов в карьере, высокой должности, начальства и правительства. Все что высоко, внушительно и недосягаемо это про Сатурн.

Как вы уже помните, каждая планета нашей солнечной системы управляет какими-то знаками Зодиака. С каким персонажем зодиакальной пьесы ассоциируется достижение, непоколебимость, холодность, четкость и дисциплина? Правильно с Козерогом! Именно им управляет Сатурн и наделяет всех представителей этого знака прекрасными организаторскими способностями, чувством времени, умением планировать и грамотно распределять ресурсы и задачи между подчиненными. При этом он сдерживает эмоциональные проявления, Козерогам сложно поделиться своими душевными переживаниями даже с близкими людьми. Чрезвычайно тяжело резко менять свою жизнь и отказываться от задуманного – скала Сатурна обязательно должна быть покорена! Практически все Козероги ориентированы на карьерные свершения, им необходимо состояться в этой области, иначе их внутренний стержень начнет рассыпаться. Потому что их хребет, точка сборки – это работа. Когда на этом поприще все супер, тогда и другие сферы жизни процветают. Сатурн наделяет Козерога интересным качеством - молодеть с возрастом. Они лучше других знаков сохраняют хорошую физическую форму и сил становится больше в зрелости. Именно осенью жизни Козероги, наконец, начинают наслаждаться ей, уходит состояние безысходности. И только с возрастом Козероги находят баланс между семьей и карьерой, без которой не мыслят своего существования.

Сатурн также связывают с кармой человека. А что такое карма? Совокупность всех деяний, причина и следствие всего, что мы проживаем в этой жизни. Некоторые астрологи считают Сатурн – тяжелой и вредоносной планетой, которая проверяет человека на прочность и устраивает экзамен, погружая в драматические ситуации. Но это далеко не так! Действительно, во время транзитов Сатурна (прохождения планеты по натальной карте, определенным знакам и домам личного гороскопа) возникают ситуации нашей максимальной концентрации, осознания, что важно, а что уже не актуально, мы понимаем, что пришло время «собирать камни». Сатурн судит беспристрастно, и воздает по заслугам. Если в определенной сфере жизни человек много трудился, строил не воздушные замки, а материальные, то эта планета обязательно подарит самый лучший результат.

Образ Сатурна неразрывно связан с чашами Фемиды. Положив в одну все хорошее, а в другую – негативное, она оглашает вердикт. Вам ничего не напоминает этот символ? Да, именно созвездие Весов! В астрологии все очень четко обозначено, несмотря на то, что она работает через образы. Именно в этом знаке Зодиака Сатурн экзальтирует (стремится проявить лучшие свои качества), наделяя его обладателей дипломатичностью и отличным чувством формы. Когда эта планета попадает в Весы, подопечных Венеры, то она дарует прекрасные способности в творчестве, чувствование фактуры, стиля времени! В каждом знаке Сатурн чувствует себя очень по-разному, именно поэтому так важно знать свой личный гороскоп (натальную карту) и консультироваться с астрологом, чтобы понять, каковы мои отношения со временем, что меня ограничивает, насколько мне необходима социальная реализация. Например, в знаке Водолея, покровителе нашей эпохи, она ощущает и проявляет себя прекрасно, это ее обитель. Водолеем тоже управляет Сатурн, но наряду с ним хозяйничает здесь еще Уран, бунтарь, революционер и новатор. Вот о нем и поговорим в следующий раз.

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