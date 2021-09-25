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В Алуште гадают, какое отношение к мэру города имеет портрет женщины в стиле стрит-арт

, 12:01 Источник: Аргументы недели-Крым

В Алуште гадают, какое отношение к мэру города имеет портрет женщины в стиле стрит-арт

Многие находят сходство в уличном портрете стиля стрит-арт с градоначальницей Галиной ОГНЕВОЙ. Увековечивание сделано по заказу.

Изображение размещено одним из местных предпринимателей для украшения развлекательной зоны. Реакции госпожи ОГНЕВОЙ на инициативу нет.

Напомним – в 2012 году в Керчи в новом памятнике десантникам усмотрели «отпечаток лица» тогдашнего мэра города, который позже заявил, что все совпадения случайны, а авторы досужих домыслов дебилы.

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