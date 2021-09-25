«Если мне отрубят обе руки, я буду всё равно писать музыку, держа перо в зубах»: 115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича

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25 сентября 2021, 12:04 Наталья Полянская

Прошло ровно 115 лет со дня рождения советского композитора, пианиста и педагога Дмитрия Шостаковича. Он является одним из крупнейших композиторов 20-го века, автором пятнадцати симфоний, шести концертов и трёх балетов.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился 25 сентября 1906 года В Санкт- Петербурге. В 1915 году он поступил в коммерческую гимназию Марии Шидловской. С самого детства мальчик любил заниматься музыкой, первые уроки игры на фортепиано ему давала его мать. Через несколько месяцев его приняли в музыкальную школу.

В 1919 году мальчик поступил в Петроградскую консерваторию. В конце этого же года он написал свое первое масштабное оркестровое сочинение. Консерваторский паёк был очень мал, вечный голод привёл его к сильному истощению. Тогда он стал работать пианистом в кинотеатре.

В 1939-е годы Шостакович написал оперу по повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Пятого ноября 1939 года состоялась премьера его шестой симфонии. В этом же году он стал профессором Ленинградской консерватории.

В 1950-е годы он начал работать над сочинением прелюдий и фуг для фортепиано.

В 60-е годы Дмитрий написал симфонию номер 12.

В 70-е годы композитор создал вокальные циклы на стихи Цветаевой и Микеланджело.

Шостакович был женат трижды. Первой женой стала Нина Варзар, она была астрофизиком и родила ему двоих детей. Второй возлюбленной была Маргарита Кайнова, она была инструктором. Третьей избранницей Шостаковича стала Ирина Супинская, которая работала редактором издательства «Советский композитор».

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