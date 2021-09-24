КПРФ отказали в проведении акции в центре Москвы из-за ковид-ограничений

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24 сентября 2021, 19:03

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Власти Москвы отказали в проведении акции 25 сентября на Пушкинской площади в центре Москвы в связи с ограничениями из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.



«Ранее в правительство Москвы поступало уведомление о проведении 25 сентября 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 14:00 до 17:00 на Пушкинской площади с количеством участников до 5 тыс. человек. С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и на основании п. 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года №68-УМ в городе продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий, в связи с чем проведение митинга не было согласовано», - говорится в сообщении.



В департаменте отметили, что в настоящее время отдельные инициаторы указанной акции заявляют, что она пройдет в формате встречи депутатов с избирателями и посредством интернет-ресурсов и ряда средств массовой информации распространяют призывы принять в ней участие.



В пресс-службе добавили, что встречи депутата Госдумы с избирателями в соответствии с законом проводятся в пределах территории, определенной данному депутату, в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях, при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи.



«Подчеркиваем, что заявленная для проведения акции территория не соответствует указанным требованиям и согласно п. 3.2 постановления Конституционного суда РФ от 10 ноября 2017 года №27-П использование специальных условий проведения встреч депутатов с избирателями для реализации иных целей, включая выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики недопустимо», - подчеркнули в ведомстве.



В департаменте в связи с изложенным предложили инициаторам акции воздержаться от ее проведения, а гражданам - от участия в ней.



«Также сообщаем, что в случае проведения указанного мероприятия, лица, принимавшие в нем участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке», - заключили в пресс-службе.





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