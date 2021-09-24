Заммэра Владимир Ефимов рассказал о росте поставок за границу столичной механики

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24 сентября 2021, 18:09

С января по июнь текущего года Москва экспортировала товары машиностроительной отрасли на общую сумму, превышающую четыре с половиной миллиарда долларов США, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В этом году объёмы поставок за границу машиностроительных товаров, произведённых московскими предпринимателями, начали стремительно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и соответствующими ограничениями. Так, показатели этого года за период с января по июнь превышают результаты аналогичного периода прошлого года на 46,7%, а позапрошлого — на почти 15%.

«Прежде всего это связано с увеличением спроса на оборудование и детали», — прокомментировал рост экспорта заммэра Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, продукты столичной машиностроительной отрасли сегодня востребованы как в близлежащих государствах, так и в странах дальнего зарубежья: европейских, азиатских и североафриканских.

Основная часть экспорта продукции Москвы пришлась на китайский, казахстанский, белорусский, германский и гонконгский рынки. Совокупная прибыль от поставок в эти государства составила почти два миллиарда долларов США.

В качестве примера экспортируемой продукции можно привести механические и компьютерные оборудования и технику: фильтры, насосы, трансмиссии, электрооборудование для тяжёлой промышленности, аппараты связи, инструменты, осветительные приборы, нагреватели и так далее.

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