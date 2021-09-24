Заммэра Владимир Ефимов отметил популярность сервиса «Линия прямых обращений»

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24 сентября 2021, 17:56

«Линия прямых обращений» является частью Инвестиционного портала Москвы — одного из самых востребованных ресурсов для бизнеса, который ежедневно посещают более 8 тысяч человек. Сайт «Линия прямых обращений» призван упростить взаимодействие предпринимателей и власти, за семь лет им воспользовались более 12 тысяч раз, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При возникновении того или иного вопроса, достаточно просто посетить сайт — здесь можно получить разъяснение процедуры приобретения городской недвижимости с использованием цифровой подписи, консультацию по оформлению документации при участии кредитных организаций в оплате договоров на приобретение имущества, а также по возврату средств обеспечения участия в процедуре аукциона и по другим вопросам.

«Ответ на запрос приходит пользователю на электронную почту, указанную при регистрации. Срок рассмотрения обращения составляет от 14 до 30 календарных дней, но в среднем заявитель получает ответ в течение пяти дней», дополнил Владимир Ефимов.

Инвестиционный портал Москвы со всеми доступными онлайн-сервисами — это незаменимый помощник для предпринимателей и инвесторов, которые интересуются вопросами поддержки промышленности, налоговым режимом и льготами, действующими в столице.

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