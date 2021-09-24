В Сочи в субботу закроют пляжи из-за штормового предупреждения

Пляжи Сочи закроются с субботы, 25 сентября, до воскресенья, 26 сентября. Согласно информации пресс-службы муниципалитета, вход на побережье будет недоступен в период действия экстренного предупреждения.
Уточняется, что в грядущие выходные в Сочи ожидается существенное ухудшение погоды, на курорте будет действовать штормовое предупреждение. Именно поэтому пляжные территории города будут временно закрыты для купания.
Подчеркивается, что правоохранительный блок, казачество и сотрудники Росгвардии получили поручение обеспечить охрану правопорядка во время непогоды.
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