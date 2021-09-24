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24 сентября 2021, 20:54

Россельхозбанк вошел в число российских финансовых организаций, методы работы которых соответствуют международному формату ESG: окружающая среда (Environmental), социальное развитие (Social), корпоративное управление (Governance). РСХБ является безусловным лидером по финансированию агропромышленного комплекса. Как Борису Листову удалось достичь таких показателей?

На пост Председателя Правления Россельхозбанка Борис Павлович Листов был назначен летом 2018 года. За три года под руководством опытного управленца РСХБ повысил объемы финансирования сельхозтоваропроизводителей и значительно расширил меры поддержки для российских фермеров. Кредитные предложения стали доступнее, а помощь бизнесу — эффективнее. Участники агрорынка отмечают, Листов — активный сторонник внедрения цифровых технологий и инновационных решений в АПК. А также выступает за создание комфортных условий для жизни и работы в сельских территориях.

В минувшем году по инициативе Бориса Листова Россельхозбанком была запущена цифровая экосистема «Своё. Фермерство». Всего год спустя российская онлайн-платформа выиграла премию CIPR DIGITAL 2021 в номинации «Цифровой прорыв» — за популярность, полученную в сжатые сроки. Церемонию награждения организовали для популяризации в нашей стране продуктов и решений в рамках кампании по ускоренной цифровой трансформации экономики РФ.

Сегодня «Своё. Фермерство» представляет собой маркетплейс сельскохозяйственных товаров, экосистема включает в себя агрегатор вакансий и резюме в сфере агропромышленного комплекса, механизмы и инструменты для ведения агробизнеса. Также онлайн-сервис предлагает осуществлять в дистанционном режиме банковские операции, получать бухгалтерскую и юридическую помощь, консультацию ветеринара и многое другое. Наличие доступа к вышеперечисленным услугам в своем аккаунте и без внешних ресурсов существенно экономит рабочее время работников с/х. Аграрии могут сконцентрироваться на непосредственной работе на земле, меньше отвлекаясь на неизбежные бюрократические вопросы. Это должно повысить эффективность хозяйств, возможно, повлияет на урожайность.

Другие цифровые инициативы главы РСХБ

Рост запросов населения к дальнейшей цифровизации сервисов, увеличению скорости и качества получаемых услуг стало толчком к мощному развитию Россельхозбанка. Желто-зеленый бренд ассоциируется с надежностью, результативностью и высокими гарантиями. В 2020 году услугами банка пользовалось более семи миллионов клиентов.

Одной из приоритетных задач Борис Листов называет увеличение квалифицированных кадров в АПК. Для этого, РСХБ создал площадку под названием AgroCode, которая проводит:

онлайн-хакатон Agro Hack;

чемпионат для школьников и студентов Agro Data Science Cup;

конкурс IT-решения для фермеров и сельхозхолдингов Agro Idea.

Участники этих проектов с наиболее перспективными высокотехнологичными продуктами и разработками, помимо грантов, получают уникальную возможность трудоустроиться в РСХБ или на одном из предприятий агросектора.

Еще одной инициативой руководителя банка стала «Школа фермера», благодаря которой предприниматели повышают свою квалификацию в агробизнесе.

Идея проведения фестиваля фермерской еды «СВОЁ» также принадлежит главе РСХБ: первое гастрономическое мероприятие состоялось четыре года назад. Главной его целью является продвижение российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке РФ и популяризация фермерства среди населения. Фестивали проводят в разных регионах страны.

Особое внимание Листов уделяет вопросам поддержки аграрных вузов. Россельхозбанк оказывает помощь в обустройстве лекционных залов, цифровых кабинетов, интерактивных классов, а также в реализации кампусных проектов. Последнее нововведение позволяет использовать карту банка как пропуск, на нее же перечисляют стипендии и заработные платы персоналу вуза.

Совместно с Министерством сельского хозяйства и МГИМО была открыта кафедра подготовки торговых атташе. Ее выпускники будут продвигать отечественную сельскохозяйственную продукцию за рубежом.

В прошлом году стартовала программа стажировок для старшекурсников и выпускников технических и ИТ-специальностей «РСХБ-Старт». Для молодых людей данная инициатива — редкая возможность воплотить в жизнь свои идеи и проекты под руководством опытных наставников и принять участие в технологической трансформации ведущего финучреждения, которое оказывает поддержку и обслуживает отечественный АПК. Успешные участники программы получают шанс начать работу в команде одного из ведущих игроков банковского сектора.

Подробнее о жизненном пути финансиста

Борис Павлович Листов родился 11 марта 1969 года в Ленинградской области. У него два высших образования — экономическое и юридическое.

У Листова большой опыт работы в банковской сфере - и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Еще до прихода в команду РСХБ он руководил внутренним контролем в «Балтонэксим банке», а затем в «Транскредитбанке».

В период с 2007 по 2009 год был членом Совета Федерации, где представлял интересы Еврейской АО.

Входил в состав комитетов, отвечающих за местное самоуправление, финансовые рынки и денежное обращение. Также был членом комиссии, которая занималась развитием спорта, олимпийского движения и молодежной политики.

В октябре 2009 года Листов занял пост Первого заместителя Председателя Правления Россельхозбанка.

На новой работе он курировал финансирование сезонных работ и политику расширения кредитования. Спустя девять лет опытного управленца назначили Председателем Правления данного финансового учреждения.

Список государственных и отраслевых наград:

Медаль «Совет Федерации. 15 лет», 2008 г.

Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 2009 г.

Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 2012 г.

Медаль «Совет Федерации. 20 лет» Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 2013 г.

Орден «За заслуги перед Марий Эл» II степени, 2014 г.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2015 г.

Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики, 2018 г.

Медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ «За содействие», 2018 г.

Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России», 2019 г.

Почетный знак Ассоциации банков России, 2019 г.

Благодарность Корпорации МСП «За значительный вклад в развитие конкуренции и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков», 2019 г.

Знак «Почетный фермер», 2019 г.

Орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского третьей степени, 2020 г.

Медаль за заслуги перед Курской областью I степени, 2021 г.

Почетная грамота Башкортостана за вклад в развитие региона, 2021 г.

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