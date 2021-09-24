Попова сообщила о превышении порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 61 регионе России

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24 сентября 2021, 16:50 Источник: Россия 24

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила днем в пятницу, 24 сентября, что в 61 регионе Российской Федерации в настоящий момент превышен порог заболеваемости по гриппу, а также ОРВИ.

Анна Попова отметила, что сегодня по итогам предыдущей недели в Роспотребнадзоре видят превышение порогов по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в 61 субъекте.

Подчеркивается, что соответствующая информация снимается по понедельникам, вследствие чего дальнейшая динамика станет ясна только через несколько дней. По мнению Поповой, однако, нет оснований предполагать, что она будет улучшаться.

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