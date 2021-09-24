Андрей Бочкарев рассказал о строительстве жилья вблизи нового участка «красной» ветки метро

Аргументы Недели → Общество 13+

24 сентября 2021, 15:30

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что после открытия в 2019 году станций «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» в составе нового участка Сокольнической линии Московского метрополитена на прилегающих к ним территориях было построено более 2 млн кв. м жилья.



«Четыре станции на юге Сокольнической линии метро стали настоящим катализатором развития поселений Московский, Сосенское и поселка Коммунарка «новой» Москвы, а также дали импульс целому ряду новых строительных проектов. С открытием станций метро в прилегающих к ним районах появились новые жилые кварталы, объекты социальной, спортивной и торговой инфраструктуры. <…> За последние два года здесь построили 2,2 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе порядка 90 тыс. «квадратов» жилья по реновации», - рассказал Бочкарев.



Он добавил, что кроме жилья на указанной территории построено 16 объектов социальной инфраструктуры, в том числе девять детских садов, шесть школ и один объект здравоохранения. По словам Бочкарева, рядом с новым участком Сокольнической линии метро также было построено более 17 км автомобильных дорог.



Андрей Бочкарев напомнил, что в районе строится крупнейший административно-деловой центр «Коммунарка». На участке 550 га предполагается возвести 7,3 млн кв. м недвижимости: 1,2 млн кв. м жилья и 6,1 млн кв. м общественно-деловой застройки. Помимо этого, здесь появятся объекты социальной и образовательной инфраструктуры.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости