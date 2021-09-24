Сотрудники детских садов недовольны новой программой воспитания

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24 сентября 2021, 15:12 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В июле 2020 года Министерство просвещения РФ внесло поправки в закон об образовании, обязав детские сады и школы включить в свои программы «рабочую программу воспитания» (РПВ). Летом 2021 года Институт изучения семьи, детства и воспитания РАО составил примерные РПВ для детских садов, а годом ранее РПВ для школ подготовил Институт стратегии развития образования. Отталкиваясь от этих методик, образовательные учреждения должны были к 1 сентября 2021 года разработать собственные воспитательные программы и начать применять их на практике уже в этом учебном году.



Нововведения связаны с исполнением поручения Владимира Путина от 2018 года. Так, детским садам программа предлагает шесть «направлений воспитательной работы» и устанавливает «главные ценности», которые следует разъяснять детям.



Для патриотического направления это ценности родины и природы, для социального — ценности человека, семьи, дружбы. Для познавательного направления — ценность знания, для физического — ценность здоровья, а в трудовом направлении — ценность труда.



По каждому из этих направлений разработаны «общие задачи воспитания» для разного возраста - с месяцев до года, от года до трех лет и с трех до восьми лет. В рамках патриотического направления ребенок должен к трем годам проявлять привязанность, любовь к семье, близким и окружающему миру. А к восьми годам — любить свою малую родину, иметь представление о стране, испытывать чувство привязанности к дому и родным.



Президент Ассоциации развития качества дошкольного образования Эльфия Дорофеева заявила, что предложенная детским садам РПВ содержит целый ряд недостатков:



- указанные в документе «ценности» и «направления воспитания» частично дублируют федеральные госстандарты дошкольного образования;



- среди перечисленных шести ценностей нет нравственных ценностей;



- присутствует много неразъясненных или дублирующих друг друга терминов;



- и в РПВ, и во ФГОС ДО есть «портреты ребенка» к концу младшего, раннего и дошкольного возраста, поэтому воспитателям не ясно, на какой документ опираться.



«Если школам дали на разработку своих программ воспитания больше года, то у детских садов было всего два месяца», - отметила Дорофеева.



Она предположила, что воспитатели в итоге напишут требуемые программы, но «положат их на полку и забудут о них до очередной проверки».



«Что такое "национальный воспитательный идеал", упоминаемый в РПВ? Что такое "национальные ценности российского общества"? Проведи сейчас опрос по регионам — в каждом будут свои ответы. А тут предлагается воспитателям самим формулировать эти ценности», - подчеркнула эксперт.



Преподаватель факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ Наталья Губанова напомнила, что в педагогике направления воспитания давно детально описаны учеными.



«В педагогике есть пять направлений воспитания: нравственное, физическое, умственное, эстетическое, трудовое. Их не надо искать, студенты их знают со второго курса как "Отче наш"», - пояснила Губанова.



Директор московского Центра образования №109 Евгений Ямбург считает, что целью внедряемой программы является лишь отчет перед президентом.



Директор Института изучения семьи, детства и воспитания РАO Наталья Агре сообщила, что Программа воспитания - это документ, основанный на Конституции РФ, анализе документов стратегического планирования, таких как национальные проекты, решения заседаний Госсовета и др. Она подчеркнула, что по итогам учебного года программа воспитания будет дополняться и сопровождаться новыми методическими рекомендациями по реализации каждого раздела, наполняться лучшими практиками из регионов.





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