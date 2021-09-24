В национальном парке «Зюраткуль» появилась новая экотропа

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24 сентября 2021, 14:20 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Натальи Окороковой, «Полит 74»

Она проложена вдоль берега живописного озера.

Сайт «Полит 74» рассказал о новшествах, которые за лето появились в одном из любимых южноуральцами и гостями региона национальном парке. Так, на традиционной тропе к горе «Зюраткуль» преобразилась входная группа. Теперь на ней указано название «Малая медвежья» — в честь двух больших останцев на вершине, которые называют «Медведями».

На территории парка появилась экотропа «Тайны озера». Она короткая — всего полтора километра — и предназначена для туристов, которые приехали в нацпарк на ненадолго, или недостаточно экипированы для похода в горы.

Вдоль маршрута, который ведет к озеру Зюраткуль, по словам начальника отдела экологического просвещения национального парка «Зюраткуль» Татьяны Брюхановой, установлены информационные стенды. На них представлена информация о растениях, птицах и животных нацпарка.

Руководство «Зюраткуля» планирует и дальше развивать туристическую инфраструктуру.

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