В Челябинской области установлен памятник разведчику В. И. Завершинскому

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24 сентября 2021, 14:14 Татьяна Михайлова

На торжественном открытии присутствовали представители СВР России, сотрудники региональных управлений ФСБ, ПУ и МВД России.

Генерал-полковник СВР России В. И. Завершинский в 2000-2008 годах был первым заместителем директора СВР России, а с 2008 по 2013 год — помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Он родился в Чесменском районе Челябинской области. В. И. Завершинский является инициатором и автором создания многотомного издания «Именного справочника казаков Оренбургского казачьего войска, награжденных государственными наградами Российской Империи». За вклад в развитие истории Южного Урала награжден народной премией Фонда Олега Митяева «Светлое прошлое».

Организаторы открытия памятника провели экскурсии по историко-краеведческому музею имени А. Н. Беликова, к Чесменской колонне, Памятника Павшим, Тарутинской школе имени В. И. Завершинского, выставке «Человек. Гражданин. Патриот». Также состоялись показательные выступления юнармейцев «Пикет Чесменский», Казачьего военно-патриотического клуба «Сплох», церемония награждения участников Первого открытого турнира по городошному спорту памяти В. И. Завершинского.

Педагоги и 11-классники Тарутинской школы показали литературу и учебные пособия, которые образовательному учреждению передал В. И. Завершинский. Они также попросили рассказать представителей СВР о биографии разведчика, его работе, коллегах, семье.

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