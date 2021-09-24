Экс-замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов получил за взятки 4 года строгого режима

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24 сентября 2021, 14:01 Источник: cnews.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший замглавы Пенсионного фонда (ПФР) Алексей Иванов получил 4 года строгого режима. Аналогичное наказание назначено и экс-директору департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв менеджмент» Алексею Копейкину. Следствие утверждает, что с 2017-го по 2019 год Иванов ежемесячно получал от Копейкина взятки в размере 200 тыс. руб. за победу «Техносерва» и компании «Редсис» на тендерах ПФР.



Алексей Иванов ранее сам работал в «Техносерве», куда пришел в 2005 г. К работе в Пенсионном фонде он приступил в 2016 г. С апреля 2017 г. Иванов стал зампредом правления. В его ведении были вопросы ИТ, телекоммуникаций, информатизации, персонифицированного учета, кибербезопасности и электронных услуг.



По версии следствия, Копейкин передал Иванову карточку Промсвязьбанка, которым владели братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, и на нее ежемесячно поступало по 200 тысяч рублей. Взамен компании «Редсис» и «Техносерв», подконтрольные в то время Ананьевым, побеждали в тендерах на закупку оборудования, разработку ПО, а также предоставление других услуг ПФР. При этом «Редсис» занималась подготовкой техдокументации на поставку «железа» и оказание услуг, после чего передавала ее сотрудникам ПФР для размещения на площадках электронных аукционов.



Алексей Ананьев купил ГК «Редсис» еще в сентябре 2016 года, зная, что все госконтракты достаются этой компании. После покупки ГК бизнесмен не только продолжил давать взятки чиновникам, но даже встал во главе всей организованной преступной группы.



«Он посадил на место советника председателя правления ПФР своего подчиненного по “Техносерву” Алексея Иванова», - сообщил представитель Следственного комитета. В совокупности размер полученных Ивановым взяток составил 4,4 млн рублей.



По данным СК, «Редсис» выполняла госконтракты ПФР, а также Межрегионального инфоцентра этого Фонда, в период с 2017 по 2019 гг. Общая сумма контрактов составила 5,33 млрд рублей.



Интересно, что максимальные сроки по предъявленным фигурантам уголовного дела статьям составляют до 15 лет лишения свободы, также статьи предусматривают крупные штрафы в размере до 1 млн рублей. Иванов уже провел в СИЗО и под домашним арестом в совокупности один год и шесть месяцев и, согласно Уголовному кодексу, это время будет засчитано в срок лишения свободы. Копейкину будет засчитан срок в один год и полтора месяца. Таким образом, бывший замглавы ПФР и экс-сотрудник «Техносерва» проведут в колонии около 2-х с половиной лет и 2-х лет и 8,5 месяцев соответственно.





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