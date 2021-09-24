Собянин: «Мы добились радикального снижения детского травматизма на дорогах»

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24 сентября 2021, 13:01 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о радикальном улучшении ситуации с подростковым травматизмом на дорогах.



«В плане дорожного травматизма столица уже сегодня является самым безопасным регионом страны. Но все же это не предел возможного. Рассказываю, что мы делаем для дальнейшего снижения количества ДТП с участием детей и подростков»,- написал Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.



Он отметил, что в Москве продолжается работа по наведению порядка на дорогах. Мэр столицы уточнил, что автоматизированное управление транспортными потоками обеспечивает интеллектуальная транспортная система.



«С 20 сентября в Москве и других регионах страны проходит Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. В этом году особое внимание уделяется снижению дорожного травматизма детей и подростков.



За последние 10 лет мы добились радикального снижения детской смертности и травматизма на дорогах Москвы»,- отметил Сергей Собянин.



По его словам, число детей, погибших в ДТП, снизилось в 4 раза – с 12 человек в 2010 г. до 3 человек в 2020 г. Число пострадавших сократилось на 40% – с 1043 до 634 человек.



Он отметил, что камеры фото- видеофиксации нарушений ПДД и патрулирование сотрудников ГИБДД являются важнейшими инструментами профилактики опасной езды.



«Шаг за шагом наводим порядок в работе такси. Недавно внедренная информационная система «Аналитика работы такси» позволяет контролировать режим труда и отдыха таксистов, не допуская переработок и чрезмерной усталости за рулем.



И, что очень важно, за последние 10 лет мы построили в Москве 271 внеуличный пешеходный переход и организовали более 2,5 тысячи новых наземных переходов. Установили несколько тысяч новых светофоров»,- рассказал Сергей Собянин.



Он сообщил, что ежегодно столичные власти вместе с ГИБДД проводят анализ пешеходных маршрутов, которыми активно пользуются дети и подростки. По итогам разрабатываются и реализуются рекомендации – как сделать их безопаснее: установить «лежачего полицейского» или островок безопасности, снизить разрешенную скорость движения или организовать новый пешеходный переход.



«Кроме того, последние годы рядом с образовательными учреждениями устанавливают контрастное освещение переходов, что помогает водителям вовремя увидеть пешеходов даже в темные зимние дни»,- написал мэр.



Ежегодно накануне 1 сентября городские службы и ГИБДД проверяют состояние дорожной инфраструктуры у каждого образовательного учреждения. К концу 2021 г. будут подготовлены новые методические рекомендации по организации безопасных зон в радиусе 200 м от школ. Их реализация поможет радикально снизить вероятность дорожных инцидентов.



«И, конечно, продолжаем обучать и разъяснять правила безопасного поведения на дорогах.



Недавние исследования показали (да вы и сами это видите каждый день), что 72% старшеклассников по дороге в школу используют смартфон: слушают музыку или сидят в сети. Конечно, так идти веселее, но, к сожалению, чревато огромной опасностью на дороге. Необходимо, не уставая, объяснять детям, что при переходе через улицу использовать смартфон ни в коем случае нельзя»,- подчеркнул мэр Москвы.



По его словам, до конца года планируется разработать единую образовательную программу по безопасному поведению на дорогах, которая будет использоваться во всех школах Москвы.



«А что касается самых младших, то всё зависит от нас, взрослых людей. Ожидая зеленого сигнала светофора, вы не только бережете себя. Вы спасаете жизнь ребенку, который стоит рядом и берет с вас пример»,- заключил Сергей Собянин.





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