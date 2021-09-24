Голикова сообщила о росте маткапитала до 544 301 рубля к 2024 году

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24 сентября 2021, 12:50

Татьяна Голикова, фото: Russian Government, globallookpress.com

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в пятницу, что размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля к 2024 году. На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве Голикова доложила, что на выплату маткапитала в 2022-2024 годах будет направлено более 1,6 трлн рублей.

Вице-премьер уточнила, что в рамках федерального бюджета маткапитал будет проиндексирован. В 2022 году при рождении, усыновлении первого ребенка его размер составит 503 237 рублей, в 2024 году возрастет до 544 301 рубля. В случае рождения второго и последующих детей размер материнского капитала в 2022 году составит 665 009 рублей, в 2024 году - 719 274 рубля.

Материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка с 1 января 2020 года.

На данный момент размер маткапитала составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка. Если на первого малыша выплату не получили, при рождении второго ребенка - 639,4 тысячи рублей.

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