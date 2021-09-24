Михаил Делягин: о возможных санкциях США против российской элиты

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24 сентября 2021, 12:17 Источник: iz.ru

Фото: delyagin.ru

Депутат Госдумы Михаил Делягин поделился своим мнением по поводу попыток Соединенных Штатов ввести санкции в отношении расширенного списка россиян. На днях такое предложение было сформировано Комитетом палаты представителей США и представлено Байдену. Если перечень россиян будет утвержден сенатом и американским президентом, то его фигуранты не смогут посещать зависимые от США страны, иметь в них счета и недвижимость.



Михаил Делягин напомнил, что в течение полугода американцы планируют подвергнуть санкциям премьер-министра РФ Мишустина, пресс-секретаря президента Пескова, главу администрации президента Вайно и его первого заместителя Кириенко, глав «Роснефти» и «Газпрома» Сечина и Миллера, глав ФСБ Бортникова и Следственного комитета Бастрыкина, мэров Москвы и Петербурга Собянина и Беглова, Эрнста, Соловьева, Симонян, бизнесменов Абрамовича, Дерипаску, Тимченко, Усманова, главу ЦИК Панфилову и других.



«В отличие от почти всех предыдущих, подобный список в силу его полноты качественно обострит отношения с Россией и выведет конфликт США с нами на новый уровень противостояния — в тот самый момент, когда США отчаянно нуждаются если не в союзе, то хотя бы в нейтралитете России в своей гибридной агрессии против Китая», - считает Михаил Делягин. Он не исключил того, что продвижение нового санкционного списка может быть попыткой сломать курс Байдена и вернуться к прямой конфронтации с Россией.



Депутат также отметил, что новый список был подготовлен представителями ФБК - запрещенной в РФ организацией. По словам Делягина, благодаря его появлению, 35 членов российской элиты получили «знак качества».



«Конечно, обидно жить во времена, когда пусть и не высшие, но высоко котируемые в России награды за патриотизм присваивают США, а не наше государство. Конечно, американский взгляд на руководство нашей страны, пусть и скорректированный ФБК (весьма малограмотными), традиционно примитивен и бессистемен. Конечно, ряд людей, скорее всего, попали в список просто в силу личных обид кого-то из либеральных истериков», - считает Делягин.



По его мнению, растущее осознание невозможности выстраивания отношений с США и Западом даже в качестве частного лица, имеющего на территории западных стран какую-то недвижимость, способно дополнительно консолидировать российскую элиту как вокруг национальных интересов России, так и лично вокруг президента.



«При этом знаменательно, что, как обычно, США не внесли в санкционный список подавляющее большинство либералов, убедительно очертив тем самым круг выразителей своих интересов и, по сути, своих представителей, если вовсе не «пятой колонны». В нем нет ни Силуанова, ни Набиуллиной, ни сохраняющих свое политическое влияние Чубайса и Кудрина», - заявил депутат Госдумы, подчеркнув, что последние из упомянутых им политиков - «традиционно считаются проводниками интересов России на международной арене, но в реальности лоббируют интересы Запада в России».



«Чубайс со времен ваучерной приватизации стал синонимом разрушения российской государственности, а реформой электроэнергетики сумел превратить эту отрасль, являющуюся локомотивом всех экономик мира, в тормоз развития России, Кудрин же, 12 лет занимавший пост министра финансов, надежно заблокировал возможность прогресса России искусственно созданным денежным голодом и создал модель замораживания денег налогоплательщиков в бюджете, реализовав принцип «деньги России не для России», - считает Михаил Делягин.



Он подчеркнул, что в список санкций не попал глава Сбербанка Герман Греф, при этом туда включен руководитель второго по величине госбанка России Андрей Костин. Помимо этого, в списке не оказалось и «традиционно относимого политологами к патриотам» первого заместителя премьер-министра РФ Андрея Белоусова.



«Таким образом, очередной санкционный список США вне зависимости от того, будет ли он принят к исполнению, консолидирует патриотическую часть управленческой элиты России вокруг президента и четко выделяет круг как минимум потенциальных предателей», - заключил Михаил Делягин.





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