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В России предложили обращаться в госорганы через соцсети

, 09:53

В России предложили обращаться в госорганы через соцсети
ВКонтакте, Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

В России предложили обращаться в государственные органы власти через социальные сети. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков направил письмо с идеей использовать соцсети для обращений в госорганы на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

В своём обращении общественный деятель отметил, что в соответствии с Конституцией и федеральным законодательством российские граждане имеют право делать официальные обращения в государственные и муниципальные органы власти, и обычно оправляют их по почте или через официальные интернет-ресурсы соответствующих органов,- передает RT.
Шадаев обратил внимание, что в регионах сейчас делаются попытки использовать соцсети для официального общения с гражданами.

Ассоциация, которой руководит Зыков, предложила рассмотреть возможность внесения изменений в российское законодательство для выработки единых правил использования отечественных соцсетей в качестве инструментов для подачи официальных электронных обращений граждан в федеральные, региональные, муниципальные органы власти через их официальные аккаунты.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начала создавать реестр социальных сетей в России

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