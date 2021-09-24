Александр Горелов: Заболеваемость CОVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем год назад

Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем год назад.
Горелов выразил надежду, что этой осенью не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом году, и подчеркнул, что многое зависит от самих граждан, вакцинировались ли они, как выполняют меры профилактики.
Горелов напомнил, что масочный режим никто не отменял, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой продолжает действовать и маски нужно носить.
Эпидемиолог отметил, что 40 миллионов человек вакцинировались и часть людей переболели, но для достижения популяционного иммунитета нужно еще больше вакцинированных, чтобы создалась необходимая иммунная прослойка.
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