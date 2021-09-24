Проект по мониторингу загрязнения атмосферы в Челябинской области признан лучшим в стране

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24 сентября 2021, 08:06 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Подведены итоги IX Всероссийского конкурса региональной информатизации. Его финал проходит в рамках форума «ПРОФ-IT.2021».

Южноуральские разработчики представили проект «Единая информационная система мониторинга загрязнения атмосферы на территории Челябинской области». Он стал победителем в номинации «Природопользование и охрана окружающей среды».

Добавим, что всего на конкурс региональной информатизации поступила 251 заявка. В финал вышли 50 проектов.

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