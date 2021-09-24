95% социальных учреждений Челябинской области обеспечены теплом
24 сентября 2021, 07:51 Татьяна Михайлова
Документы о старте отопительного сезона подписаны всеми муниципалитетами.
По информации на 9 часов 24 сентября в Челябинской области 95% учреждений социальной сферы и 94% жилого фонда, 92% котельных запущены в работу.
Подключение к теплу осуществляется ежедневно. О проделанной работе главы территорий отчитываются в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. Процесс подключения к теплоносителям в муниципалитетах контролируется региональным правительством.
Добавим, что все территории Южного Урала подписали документы о старте отопительного сезона. Идет плановое подключение в соответствии с графиками теплоснабжающей организации.
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