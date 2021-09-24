В МЧС сообщили о гибели пяти альпинистов на Эльбрусе, 14 человек спасены

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24 сентября 2021, 07:59 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В МЧС сообщили о гибели пяти альпинистов на горе Эльбрусе, 14 человек спасены. В четверг, 23 сентября, спасатели получили сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий просит о помощи.

МЧС организовало поисково-спасательную операцию 19 альпинистов на горе Эльбрус. Спасти удалось 14 человек. Спасатели эвакуировали их на поляну Азау на ратраках и передали медикам.

К работам по спасению альпинистов привлекались 69 человек и 16 единиц техники.

Уточняется, что изначально в группу входили 23 альпиниста, но четверо отказались от восхождения на Эльбрус.

Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов рассказал о состоянии спасенных людей.

Состояние спасенных - "относительно удовлетворительное". Одного пострадавшего с переломом голени направили в Республиканскую больницу. По словам Калибатова, в первую очередь с горы спускали более тяжелых. Скорее всего, всех спасенных будут госпитализировать в Нальчик, и там в зависимости от состояния пострадавших медики будут определять - кого-то госпитализировать, кого-то отправлять на амбулаторное лечение. Угрозы жизни нет ни у кого.

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