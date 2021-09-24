«Киндер-сюрприз для царской семьи»: 101 год назад умер Карл Фаберже

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24 сентября 2021, 08:04 Наталья Полянская

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Ровно 101 год назад не стало российского ювелира и главы семейные фирмы династии мастеров ювелирного искусства Карла Фаберже. Самым популярным ювелирным изделиям фирма Фаберже являются яйца Фаберже.

Петер Карл Фаберже родился в Санкт Петербурге 30 мая 1846 года. Ювелирная династия Фаберже началась с основания ювелирной фирмы его отцом в 1842 году. Карл много путешествовал по Европе и учился у франкфуртского мастера Йозефа Фридмана. После чего он взял фирму отца в свои руки.

В 1882 году его изделия привлекли внимание императора Александра III. Именно тогда Карл Фаберже получил покровительство царской семьи. Изделия ювелира Фаберже были популярны и за границей.

После прихода советской власти все запасы драгоценных металлов перешли в руки большевиков. Во время революционных событий Карлу Фаберже пришлось бежать в Висбаден. В 1920 году его состояние здоровья стремительно ухудшалось. Царского ювелира не стало утром 24 сентября 1920 года в городе Лозанна в Швейцарии.

Первое ювелирное яйцо фирмы Карла Фаберже создали в 1885 году, его заказал царь Александр III как пасхальный сюрприз для жены Марии Федоровны. Данное изделие представляет собой покрытое белой эмалью яйцо, внутри которого желток из матового золота и курочка, внутри курочки спрятана рубиновая корона. Изготовление каждого такого яйца занимало почти год.

Коллекция яиц Фаберже была настолько популярна, что были выполнены заказы для Эммануила Нобеля, Ротшильдов и Феликса Юсупова.

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