День поля-2021 в Приморье получился длительным

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24 сентября 2021, 05:42

Стартовавший накануне, в четверг, 23 сентября, производственный семинар-совещание аграриев края продлится до субботы, 25 сентября. День поля в этом году собрал на территории парка «Радужный» в Уссурийске более 270 сельхозпроизводителей со всего края.

Стимулирование устойчивого развития сельскохозяйственного производства – одна из задач реализуемой региональной государственной программы «Развитие сельского хозяйства Приморского края» на 2020 - 2027 годы, напомнил губернатор Олег Кожемяко, обращаясь с приветственным словом к участникам Дня поля. Глава исполнительной власти поблагодарил аграриев за труд и подчеркнул, что программы поддержки сельхозпроизводителей по повышению урожайности, удешевлению техники, модернизации производства дают результаты.

«Для труженика села важно, чтобы урожай был вовремя посеян, погодные условия не влияли на его качество и сроки уборки, чтобы крестьянин всегда оставался к зиме с прибылью. Сейчас приморские производители выходят на объёмы, позволяющие обеспечить жителей края качественной продукцией по доступной цене. Мы, в свою очередь, будем расширять меры поддержки, которые позволят сделать приморское сельское хозяйство самым передовым на Дальнем Востоке», – подчеркнул глава Приморского края.

Губернатора познакомили с экспонатами, представленными в выставочных павильонах, представили новинки сельскохозяйственной техники, а студенты Приморской государственной сельскохозяйственной академии угостили Олега Кожемяко свежеиспечённым пирогом. Кстати, экспозиция овощей и фруктов Института землеустройства и агротехнологий Приморской сельхозакадемии стала одной из лучших фотозон на Дне поля.

День поля-2021 в Приморье, повторим, продлится три дня – с 23 по 25 сентября. В программе этого конгрессно-выставочного события запланированы выездной практический семинар на полях Уссурийского аграрного колледжа, экскурсии для школьников и студентов, сельскохозяйственная ярмарка. Уссурийцев, жителей края и гостей Приморья в парк «Радужный» приглашают 25 сентября.

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