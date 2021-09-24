Надёжную переправу получили в Приморье жители Яковлевского района

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24 сентября 2021, 05:16

фото АО «Примавтодор»

Весенний ледоход повредил в Яковлевском районе края «Покровский» мост через реку Арсеньевка. Строители его восстановили, сейчас здесь открыто движение.

Правда, пока на мостовом переходе завершены лишь основные восстановительные работы и движение запущено с ограничениями – допускают транспорт весом не более трёх с половиной тон, пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Но даже с такими ограничениями восстановленный мост радикально улучшил жизнь местного населения. Ведь переправа соединяет сразу несколько посёлков: Покровку, Минеральное, Яблоновку, Краснояровку, Николо-Михайловку, Загорное, Озёрное, Бельцово, Рославку и Орлиное.

«Этот мост является важной транспортной составляющей для жителей и гостей северных сёл Яковлевского района, в которых проживают около двух тысяч человек», – подчёркивает глава муниципальной администрации Николай Вязовик.

Работы по восстановлению переправы выполнял филиал «Мостостроительный» крупнейшего предприятием дорожной отрасли на территории края – АО «Примавтодор». Всего за полтора месяца дорожные строители вывезли более 10 тысяч кубометров грунта, отсыпали производственные площадки, усилили три и возвели ещё пять опор и четыре пролёта моста.

«Сверху опор смонтированы металлические ригели нашего же производства. Проведены работы по восстановлению земляного полотна, «дорожной одежды». Дополнительно провели работы по сопряжению старого моста с новым. Остались работы по устройству ледорезов, разборке рабочих площадок. Также наши специалисты проведут работы по укреплению уже имеющихся опор», – рассказывает генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.

Как заверил руководитель «Примавтодора», к октябрю разрешат движение по мосту транспортных средств массой до 20 тонн. Это связано с процессом набора прочности бетона отдельных элементов мостового сооружения.

Напомним, ремонт мостов выполняется в рамках реализации региональной государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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