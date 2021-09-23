Россию хотят превратить в государство уколов?

Аргументы Недели → Общество 13+

23 сентября 2021, 22:55

Фото: pixabay.com

Ввести в нашей стране обязательную вакцинацию от COVID-19, которая должна распространиться и на детей, предложил главный внештатный педиатр Минздрава РФ Александр Баранов.

Внештатный педиатр считает, что сегодня у нас в стране существует «добровольная вакцинопрофилактика», от которой нужно отказаться. Баранов предлагает вводить «обязательную вакцинопрофилактику», которая должна быть применима в том числе и к детям.

Непонятно, то ли это частное мнение «врача-фрилансера», за которое ради самопиара ухватились некоторые СМИ, то ли намеренный информационный вброс, целью которого является некое зондирование общественного мнения на предмет отношения к вакцинированию детей?

А ведь в самом начале прихода коронавируса нам говорили, что дети практически не болеют ковидом, а если и заболеют, то пошмыгают носом день-два – всего и делов. А теперь предлагают вакцинировать и малышей! Сначала нам говорили, что при достижении 60-процетного порога вакцинации населения наступает так называемый коллективный иммунитет, а через некоторое время одна чиновница, про которую никто бы не знал, если бы не «корона», заявила, что «нам необходимо привить все население страны и претендовать на звание государства с передовым опытом в борьбе с коронавирусом».

Нам говорили, что нельзя прививать онкологических больных и беременных женщин, а чуть позже оказалось, что и таких больных можно (во время ремиссии), и ждущих ребенка дам тоже (для плода вреда не будет). Более того, сегодня вакцинироваться может каждый желающий - даже павильоны на улице стоят, но ведь перед прививкой человека совсем не обследуют, не берут у него хоть какие-то анализы, а колют, колют, колют. Создается впечатление, что главной целью государства сегодня является этот укол.

Кстати, вы заметили, что по телевизору теперь крупным планом показывают сам момент укола, то, как игла глубоко входит в плечо, как фельдшер нажимает поршень – и «спасительная волшебная жидкость» из шприца входит в тело? А ведь раньше, в доковидные времена, нам никогда не показывали сам момент укола - и либо уводили камеру в сторону, либо на этом обрывали кадр. Теперь же момент укола просто смакуют. Похоже, нас приучают, мол, ничего страшного, раз – и все! Колитесь, колитесь, колитесь, взрослые и дети, женщины и мужчины, больные и здоровые, старики и младенцы!

Классическая наука говорит о том, что нельзя, вредно и опасно прививать людей во время пандемии - но теперь изо «всех утюгов» нас призывают уколоться этой «живительной влагой». Тут либо классическая наука внезапно стала каким-то вредным учением, либо нет никакой пандемии, а есть инфодемия. Кстати, сейчас в СМИ как-то утихли и сообщения о том, что (опять же, «по науке») исследование «побочки» от применения вакцин занимает несколько лет. Нынешние вакцины уже как бы исследованы на предмет отдаленных последствий? А вот некоторые биологи говорят, что сейчас мы прививаем экстренно, «как в военное время», а с последствиями этой прививки можем начать бороться лет через десять, и еще неизвестно, как она себя проявит.

Уже больше года первой новостью на всех федеральных СМИ (включая радиоволны и прочие утюги) с огромной аудиторией дается информация про смерти от коронавируса! Если уж у нас сегодня такая головокружительная свобода слова, то давайте каждый день, наряду с информацией о смертях от ковида, сообщать, сколько народу и в каких мучениях скончалось от инфаркта, инсульта, онкологических заболеваний. А говорить только о ковиде – это какая-то однобокая «специальная» свобода слова!

И вот теперь эта вакцинная истерия, похоже, направлена уже на несовершеннолетних. А может, с таким же рвением лучше приучать российских детей к занятиям спортом, закаливанию? И тратить госресурсы на создание дворцов спорта, стадионов, бассейнов во всех городах (даже самых малых) и поселках страны?

Что касается чиновников, главного педиатра Баранова и прочих всяких педиатров, которые поддерживают тотальную вакцинацию даже для несовершеннолетних, то мы им твердо можем сказать только одно: руки прочь от наших детей!

Председатель совета директоров газеты "Аргументы Недели", учредитель спортивно-патриотического клуба самбо «Слава», г. Керчь Вячеслав Тимошенко

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