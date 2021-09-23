В МТПП подвели итоги акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов»

Аргументы Недели → Общество 13+

23 сентября 2021, 20:39

Фото: mos.ru

В акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» приняли участие более 1,9 млн проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму, при этом подарки получили более 250 тыс. человек, то есть каждый восьмой. Об этом рассказал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.



«Мы рады сообщить, что программа стимулирования потребительского спроса «Миллион призов» проводится в Москве уже четвертый раз и зарекомендовала себя как эффективный социально-экономический инструмент. В этот раз программа получилась более масштабной - впервые были разыграны квартиры. Кроме 21 квартиры были разыграны 100 автомобилей и 250 тыс. призов. Участником акции #Выбираем вместе программы «Миллион призов» мог стать любой житель Москвы, проголосовавший онлайн на выборах с 17 по 19 сентября. Победителей определял генератор случайных чисел.



В акции приняли участие более 1,9 млн человек, так что каждый восьмой участник программы стал победителем», - рассказал Владимир Мохте.



Он напомнил, что победителей выбирали в эфире телеканала «Москва 24» в течение трех дней. В первый день было разыграно 10 квартир, во второй - пять и в третий - шесть.



«В начале октября мы планируем провести мероприятия для победителей розыгрыша квартир в стенах МТПП. И всем победителям обязательно до 30 сентября нужно зайти на сайт ag-vmeste.ru и активировать промокод. Все неактивированные коды аннулируются», - добавил вице-президент МТПП.



Он также напомнил, что обменять призовые баллы на призы необходимо до 31 декабря 2021 года.



Как сообщил руководитель государственного казенного учреждения города Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко. Более 200 тыс. победителей акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», принявших участие в электронном голосовании в Госдуму, активировали свои призовые коды на сайте.



«У нас участниками акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» стали почти 2 млн человек, а посетили сайт программы ag-vmeste.ru с 12 августа 3,5 млн человек, которые ознакомились с порядком участия и изъявили желание стать участниками. Из 250 тыс. победителей розыгрыша уже более 200 тыс. активировали свои призовые коды», - сказал он.



В свою очередь, ресторатор Алексей Васильчук сказал, что от программы «Миллион призов» выигрывают и люди, и бизнес.



«Эта акция проходит успешно - она поддерживает людей и стимулирует бизнес. К нам приходят люди и тратят свои баллы. Я помню, что после последней акции 10% гостей приходили к нам с купонами, и это была нам хорошая поддержка, особенно в период локдауна. И сейчас это будет хорошая поддержка», - сказал ресторатор.



Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%. Проголосовавшие стали участниками розыгрыша призов акции «#ВыбираемВместе» программы «Миллион призов».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости