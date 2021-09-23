Собянин рассказал о ходе реализации программы реновации на Северо-Западе Москвы

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23 сентября 2021, 20:28

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации в районе Хорошево-Мневники.



«В Хорошево-Мневники тоже пришла реновация. Это первый дом, часть жителей мы переселили, которые жили возле метро «Народного Ополчения». В целом это большой объем переселения в Хорошово-Мневниках - 156 домов. 10 стартовых площадок для района - неплохо. Мы в некоторых районах с трудом одну-две площадки находим», - сказал Сергей Собянин.



Мэр добавил, что для строительства новых домов в Хорошево-Мневниках подобрано 11 стартовых площадок.



«Восемь домов находится в проектировании, строительстве. Два построены, плюс еще один этот дом (расположенный на ул. Демьяна Бедного, д. 22)», - уточнил Сергей Собянин.



Пресс-служба мэрии и правительства столицы сообщила, что в мае 2021 года было начато заселение дома-новостройки на ул. Демьяна Бедного, д. 22. В новостройке имеется 135 квартир. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.



В подземный паркинг на 77 машиномест можно спуститься на лифтах непосредственно со своего этажа. Жители дома смогут приобрести машиноместа со скидкой 40%.



На нежилом первом этаже расположены технические службы, колясочные, рабочие места консьержей и помещения под офисы.



Также в шаговой доступности от дома находятся большие зеленые пространства, необходимые объекты инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиника, объекты торговли и услуг.



В рамках реализации проекта планировки квартала 79 Хорошево-Мневников планируется дополнительно возвести три социальных объекта: общеобразовательную школу, детский сад и ФОК с подземной автостоянкой.



Два стартовых дома на ул. Мневники, д. 6А и на Карамышевской набережной, д.22А также построены и ожидают начала переселения.





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