Наталья Сергунина рассказала о комплексном развитии столичных парков

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23 сентября 2021, 20:16

Фото: сайт мэра и правительства Москвы

В Москве рассказали о парковых новинках прошедшего летнего сезона, сообщает официальный сайт мэра столицы.



Каждый год столичные парки стараются порадовать москвичей и туристов. Они благоустраивают территорию, высаживают цветы и деревья, организуют интересные мероприятия и открывают новые объекты. Пока не выпал снег, можно успеть прокатиться по троллейной трассе над Олимпийскими прудами или сделать красивые фотографии в обновленном розарии в «Сокольниках».



«Парки по всему городу - и крупные, и небольшие районные - постоянно совершенствуются, чтобы быть еще привлекательнее и комфортнее для посетителей. Они воссоздают исторические и обустраивают новые цветники, высаживают деревья и кустарники, готовят культурную программу, оборудуют современные детские и спортивные площадки. Минувший сезон получился для парков насыщенным и продуктивным», - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.



Так, в парке «Сокольники» летом прошлого года после реконструкции открыли большой розарий, а в этом году его дополнительно озеленили. Здесь появились розы сортов «манстед вуд», «николас», «леонардо да винчи», «августа луиза» и других.



Первые розы тут высадили еще в 1953 году, а открыли розарий в 1957-м - к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Но к 2000-му цветочная коллекция была утрачена, многие растения оказались в плачевном состоянии. При этом сохранились некоторые уникальные формы и сорта, ставшие настоящими дендрологическими раритетами. Москвичи, гулявшие ранее по цветущим аллеям «Сокольников», всегда вспоминали о них с ностальгией. Поэтому розарий решили воссоздать.



Во время реконструкции обновили цветники и высадили новые кусты роз. Вокруг них отремонтировали дорожки, обновили фонтаны, обустроили комнату матери и ребенка, склад и теплицу для ухода за цветами. В розарии появились новые беседки, лавочки, перголы, сеть фонарей и ландшафтная подсветка. Розарий - сад непрерывного цветения. Даже в октябре гости смогут полюбоваться гортензиями, флоксами, а также осеннецветущими многолетниками.



Кроме того, в парке обновили Фонтанную площадь. Теперь центральный фонтан окружает многоуровневый подиум, на котором можно посидеть. А в его верхней части установили станцию для зарядки гаджетов. В теплое время многие использовали эту площадку для работы. По вечерам по периметру фонтана включается декоративная подсветка.



Парк у Джамгаровского пруда к концу лета стал новой точкой притяжения поклонников экстремальных видов спорта. В нем оборудовали скейтпарк с рампами, рейлами и другими фигурами для трюков. Кроме скейтбордов, здесь можно кататься на BMX-велосипедах, трюковых самокатах и роликовых коньках. Площадку построили из современных высокопрочных материалов. Она расположена недалеко от входа в парк - у пересечения ул. Стартовая и Джамгаровская.



Еще один уникальный объект появился в июле в парке Олимпийской Деревни. Над Олимпийскими прудами протянулась новая троллейная трасса длиной более 400 м. Пристегнувшись к стальному тросу, гости парка могут пролететь над водой, наслаждаясь прекрасными видами. Трасса находится в центральной части парка, рядом с главным павильоном, и работает ежедневно с 10:00 до 21:00. Планируется, что она будет открыта до наступления сильных холодов.



В парке «Ангарские пруды» после капитального ремонта начал работать летний кинотеатр. Для него обустроили сцену и амфитеатр на 300 мест, гримерные комнаты и аппаратную, установили световое и звуковое оборудование и светодиодный экран. Площадку официально открыли 5 июня. А в августе в парке впервые прошли кинопоказы в рамках фестиваля короткометражного кино KONIK Film Festival. В будущем в летнем кинотеатре планируют организовывать регулярные показы и творческие встречи, мастер-классы и другие мероприятия.



В сквере по Олонецкому проезду сделали современную детскую площадку. На ней, кроме привычных башенок, качалок и песочниц, есть интерактивный центр с играми на ловкость и скорость реакции. Также установлена меловая доска, уличный ксилофон и арка со звуковыми и световыми эффектами - датчики улавливают движения и сопровождают их сигналами. Площадка находится со стороны ул. Сухонская - напротив д. 9, недалеко от птичьего уголка.





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