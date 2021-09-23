Андрей Бочкарев: Строительная готовность станции «Марьина Роща» БКЛ метро превышает 71%

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23 сентября 2021, 20:06

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Готовность станции «Марьина Роща», которая станет самой глубокой на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, составляет более 71%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.



«Северо-восточный участок БКЛ - один из самых длинных и сложных, на этом участке также строится самая глубокая станция ветки - «Марьина Роща» с глубиной заложения 70 м. В настоящий момент общестроительная готовность станции составляет более 71%», - сказал Бочкарев.



По его словам, в подземной части станции идут активные горнопроходческие работы - уже завершилось расширение тоннелей, ведутся работы по раскрытию проемов от правого и левого станционных тоннелей к среднему, продолжается устройство основных конструкций.



«В наземном вестибюле монолитные работы уже завершены, выполнена большая часть наружной отделки, на 34% завершены архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, в служебных помещениях ведется монтаж внутренних инженерных систем», - уточнил Бочкарев.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов отметил, что строительство другой станции северо-восточного участка, «Сокольники», завершено на 72% - здесь готовы основные конструкции платформенного участка с вестибюлями.



«Продолжаются архитектурно-отделочные работы в вестибюлях и зоне пересадки на одноименную станцию Сокольнической ветки, ведется монтаж внутренних инженерных систем, близятся к завершению монолитные работы по сооружению вентиляционного канала и пешеходных выходов. Третья станция участка, «Рижская», готова на 62% - продолжаются работы по раскрытию проемов в подземной части, идет устройство опор под эскалаторы, черновая отделка служебных и технических помещений, а также на финишную прямую выходит сооружение основных конструкций здания вестибюля», - пояснил Кравцов.



В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы напомнили, что северо-восточный участок БКЛ помимо трех строящихся станций также включает в себя уже сданные станции «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная», которые сегодня работают в составе Некрасовской линии метро. Участок обеспечит новыми транспортными узлами сразу несколько районов Москвы.





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