Российский педиатр Баранов заявил о необходимости введения в стране обязательной вакцинации от COVID-19 для детей

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23 сентября 2021, 16:47 Источник: vedomosti.ru

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В Российской Федерации требуется ввести обязательную вакцинацию от COVID-19, которая должна распространиться и на детей. Такое заявление сделал главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в России наблюдается “добровольная вакцинопрофилактика”, однако от нее следует отказаться. Он призвал внедрить в стране “обязательную вакцинопрофилактику”, и дети не являются исключением.

Баранов отметил, что в настоящее время в РФ “процветает антивакцинальное лобби”. По его словам, государство должно следить за таким лобби, “на совести которого сотни болезней детских и летальных исходов”.

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