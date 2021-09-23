В Волгоградской области возбуждены дела по хищению денег на проекте «Экология»

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23 сентября 2021, 16:45

Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с прокуратурой региона в ходе проведения оперативных и надзорных мероприятий выявлены факты хищения бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по экологической реабилитации водных объектов в рамках реализации национального проекта «Экология».

Как сообщила сотрудник пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области Наталья Грязнова, установлено, что между государственным казенным учреждением Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» и коммерческой организацией заключены 13 государственных контрактов на выполнение работ по экологической реабилитации ериков и озер на территории Среднеахтубинского и Светлоярского муниципальных районов на общую сумму 1,6 млрд рублей. Финансирование указанных контрактов осуществлялось за счет средств бюджета Волгоградской области с привлечением субсидий из федерального бюджета.

При исполнении одного из государственных контрактов на общую сумму более 33 млн рублей подрядчик предоставил заведомо ложные сведения о выполненных работах, на основе которых в адрес коммерческой структуры были переведены более 4,5 млн рублей.

Так же установлено, что Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» заключен государственный контракт на общую сумму более 455 млн рублей с коммерческой организацией. В соответствии с условиями контракта, генеральный подрядчик обязался осуществить работы по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления на земельном участке, расположенном на северо-западе от города Камышин Волгоградской области.

По мере исполнения контракта руководителями ГКУ ВО «ДВС» и коммерческой организацией подписаны 19 актов выполненных работ, на основании которых ГКУ ВО «ДВС», исполнив свои финансовые обязательства, в полном объеме оплатило стоимость работ.

Однако фактически коммерческая организация уклонилась от выполнения части предусмотренных техническим заданием работ, предоставив акты, содержащие заведомо ложные сведения, чем ввела в заблуждение Государственного заказчика относительно выполнения условий государственного контракта и необоснованно получила оплату в сумме свыше 197 млн рублей, совершив хищение денежных средств федерального и волгоградского областного бюджета в особо крупном размере.

По данным фактам следственным отделом УФСБ России по региону возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК России.

Проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

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