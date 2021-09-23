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В России уничтожили уже 40 тысяч тонн санкционной еды

, 15:50

В России уничтожили уже 40 тысяч тонн санкционной еды

Новый урожай не оказал должного влияния на инфляцию. Стоимость на свинину, морковь, картофель опережает её показатели в несколько раз. Производители макаронной продукции также предупреждают о возможном скачке цен.

Подорожание стоимости продовольствия происходит на фоне уничтожения санкционных товаров. По данным Россельхознадзора, с 2015 года в стране уничтожено 40 тысяч тонн санкционых продуктов.

Министерство сельского хозяйства заверяет россиян, что дефицита товаров на отечественном рынке нет, несмотря на увеличение стоимости. Росстат говорит о росте потребительских цен с начала года на 5%. В прошлом году он был на 2% меньше. За сентябрь больше всего подорожали молоко – 1,5%, яйца на 2,5%, огурцы и помидоры сразу на 13%. Россияне очень болезненно ощущают каждый скачок цен. Они и так достигли некомфортного уровня. Поэтому для бедных появились «сырные  и молокосодержащие продукты».

Тем не менее, в середине сентября президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничений на ввоз продукции из некоторых государств до конца следующего года. По ряду позиций отечественные производители смогли заменить поставки, однако со значительным увеличением стоимости.

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