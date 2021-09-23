Благодаря «Золотой стажировке» челябинка получила работу мечты

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23 сентября 2021, 14:45 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Жанна Рукавишникова стала одной из 44 южноуральцев-участников конкурса. Он был организован проектом «Время карьеры» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Минобрнауки России и Уральским федеральным университетом.

Отметим, что состязания «Золотой стажировки» включали в себя составление резюме, экспресс-тестирование по стандартам ведущих компаний и решение кейсов от работодателей. Как рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, в 2021 году «Золотая стажировка» проводилась во второй раз. К ней присоединились более 16 тысяч человек. Свыше 3 тысяч участников заполнили резюме и выбрали компании для прохождения стажировки.

Жительница Челябинской области Жанна Рукавишникова благодаря «Золотой стажировке» нашла работу в крупной компании. Девушка поделилась, что ее заинтересовала фирма «Xsolla», которая искала в свою команду стажера-аналитика. В компании учли пожелание Жанны познакомиться с «внутренней кухней» IT-компании и привлекли ее к работе над новыми проектами, в том числе, к созданию CRM-системы.

«Даже если вы не планируете проходить стажировку на данный момент, участие в конкурсе позволит проанализировать рынок, посмотреть, какие навыки требуют организации для работы по специальности, да и в целом распознать свои сильные и слабые стороны», — уверена Жанна Рукавишникова.

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