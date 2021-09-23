Автоэксперт Шкуматов отреагировал на отмену штрафа за превышение средней скорости

Аргументы Недели → Общество 13+

23 сентября 2021, 14:50

Фото: pixabay

В ГИБДД перестали штрафовать водителей за превышение средней скорости, когда нарушение фиксировали две камеры на определённом расстоянии друг от друга.

Автоэксперт Пётр Шкуматов рассказал, что многие водители, получавшие штрафы из-за ошибок за среднюю скорость, были вынуждены доказывать в суде, что не совершали правонарушение, но это не обобщалось в судебную практику.

"Проблема со средней скоростью, она [была] давно известна. Нет конкретного места совершения правонарушения. У вас средняя скорость измеряется на участке протяжённостью, например, в один километр. На этом участке невозможно установить конкретное место, где вы нарушили", - рассказал Шкуматов NEWS.ru.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости