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Автоэксперт Шкуматов отреагировал на отмену штрафа за превышение средней скорости

, 14:50

Автоэксперт Шкуматов отреагировал на отмену штрафа за превышение средней скорости
Фото: pixabay

В ГИБДД перестали штрафовать водителей за превышение средней скорости, когда нарушение фиксировали две камеры на определённом расстоянии друг от друга.

Автоэксперт Пётр Шкуматов рассказал, что многие водители, получавшие штрафы из-за ошибок за среднюю скорость, были вынуждены доказывать в суде, что не совершали правонарушение, но это не обобщалось в судебную практику.

"Проблема со средней скоростью, она [была] давно известна. Нет конкретного места совершения правонарушения. У вас средняя скорость измеряется на участке протяжённостью, например, в один километр. На этом участке невозможно установить конкретное место, где вы нарушили", - рассказал Шкуматов NEWS.ru.

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