В МЧС подтвердили гибель всех шести членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Хабаровском
23 сентября 2021, 14:26
В МЧС в четверг подтвердили гибель всех шести человек, находившихся на борту разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26. Избранный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв ранее сообщал, что спасатели добрались до места крушения самолета. Он рассказал, что на борту самолёта, который прибыл в Хабаровский край из Читы, находилось шесть специалистов из разных городов России.
Михаил Дегтярёв сообщил в своём Telegram-канале о принятом решении «помочь родным погибших». По словам главы региона, каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства Хабаровского края по одному миллиону рублей.
22 сентября появилась информация об исчезновении с радаров самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Сегодня вертолёт Ми-8 МЧС обнаружило обломки упавшего самолёта.
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