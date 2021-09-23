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Песков: Встреча Путина и Зеленского состоится, когда будет ясна повестка их переговоров

, 13:25 Источник: ТАСС

Песков: Встреча Путина и Зеленского состоится, когда будет ясна повестка их переговоров
Дмитрий Песков, фото: vk.com/dmpeskof

Встреча президента Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится, когда станет понятна повестка их переговоров. В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о готовности Владимира Путина с украинским лидером.

Официальный представитель Кремля уточнил, что президенты России и Украины встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет повестка дня их общения, когда они поймут, какие темы им обсуждать.

Напомним, Владимир Зеленский второй раз за этот месяц находится в США. 

На сессии Генассамблеи  ООН Зеленский заявил, что "в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом". Украинский лидер процитировал слова Путина об угрозе "обрушения всей архитектуры международных отношений", когда "действительно не останется никаких правил, кроме права сильного". Зеленский так и сказал, что цитирует выступления Путина "в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году". На самом деле цитата к мюнхенской речи президента РФ никакого отношения не имеет.

На ошибку Зеленского обратило внимание РИА Новости.

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