Экологическую акцию проведет Челябинский театр кукол

Аргументы Недели → Общество 13+

23 сентября 2021, 12:25 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Из собранного в ходе нее пластика изготовят реквизит для будущей премьеры.

В конце ноября зрители увидят новый спектакль театра кукол — экологическую сказку для семейного просмотра «Русалочка». Режиссер постановки — Аглая Жюгжда, художник — Ксения Ольховская.

Отмечается, что в спектакле будет сохранена основная линии любви Русалочки к Принцу. Однако она развернется на фоне техногенной катастрофы, когда поверхность моря заполнилась плавающим мусором.

По задумке авторов, декорации и куклы будут выполнены из того, что люди ежедневно выкидывают: пластиковых бутылок, жестяных банок, крышек, пробок, батареек. Художники, бутафоры и мастера по изготовлению кукол превратят то, что считается мусором, в предметы искусства.

Чтобы собрать реквизит, Театр кукол объявляет акцию по раздельному сбору мусора. Она пройдет в эту субботу, 25 сентября, по историческому адресу театра — улица Кирова, 8. Время проведения — с 11 до 13 часов.

Подробности мероприятия можно узнать здесь.

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