Экологическую акцию проведет Челябинский театр кукол

Из собранного в ходе нее пластика изготовят реквизит для будущей премьеры.
В конце ноября зрители увидят новый спектакль театра кукол — экологическую сказку для семейного просмотра «Русалочка». Режиссер постановки — Аглая Жюгжда, художник — Ксения Ольховская.
Отмечается, что в спектакле будет сохранена основная линии любви Русалочки к Принцу. Однако она развернется на фоне техногенной катастрофы, когда поверхность моря заполнилась плавающим мусором.
По задумке авторов, декорации и куклы будут выполнены из того, что люди ежедневно выкидывают: пластиковых бутылок, жестяных банок, крышек, пробок, батареек. Художники, бутафоры и мастера по изготовлению кукол превратят то, что считается мусором, в предметы искусства.
Чтобы собрать реквизит, Театр кукол объявляет акцию по раздельному сбору мусора. Она пройдет в эту субботу, 25 сентября, по историческому адресу театра — улица Кирова, 8. Время проведения — с 11 до 13 часов.
Подробности мероприятия можно узнать здесь.
0+
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости