Президент Латвии Эгилс Левитс призвал ООН вмешаться в гибридную атаку со стороны Беларуси

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23 сентября 2021, 11:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Президент Латвии Эгилс Левитс на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем обратил внимание на миграционную гибридную атаку со стороны Белоруссии, и призвал ООН активно вмешаться в ситуацию.

Президент Латвии Эгилс Левитс поздравил генсека ООН с переизбранием вновь на пост генерального секретаря ООН, отметив его роль в решении важных вопросов и реализации реформ.

Президент Латвии также сообщил о позиции своей страны по вопросам Совета Безопасности ООН, отметив, что Латвия заинтересована претендовать на статус непостоянного члена совета в 2026-20027гг.

С г-ном Гуттериша встретились также президент Эстонии Керсти Кальюлайд и глава Литвы Гитанас Науседа. На встрече обсуждались актуальные вопросы: разрешение международных конфликтов, изменения климата, цифровая трансформация и т.д.

Президент Латвии Эгилс Левитс с 19 по 24 сентября находится с рабочим визитом в США, где участвует в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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